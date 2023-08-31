В Кузбассе виновник «пьяного» ДТП через три года оказался должен страховой компании 800 тысяч рублей

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Мариинске 26 мая 2020 года вскоре после штормового ветра, обрушившегося в послеобеденное время на Кузбасс. В результате ДТП ущерб был причинён как грузовому автомобилю «MANTGA», так и надворным постройкам местного жителя, в которые после ДТП въехал грузовик.

26 мая 2020 года вечером водитель легкового автомобиля «Renault Sandero», находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем «MAN TGA». После столкновения грузовой автомобиль допустил съезд к дому, расположенному у проезжей части, повредив гараж, сарай и металлические ворота.

Позже выяснилось, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, а его гражданская ответственность была застрахована в компании «Астро-Волга». После определения стоимости повреждённого имущества страховая компания выплатила собственникам страховое возмещение каждому по 400 тысяч рублей.

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» страховая компания имеет право предъявить встречное требование к лицу, причинившему вред, в размере произведённой потерпевшему страховой выплаты, если вред был причинён этим лицом при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Страховая компания, воспользовавшись этим правом, обратилась в суд с требованием о взыскании с виновника происшествия суммы причинённого ущерба в размере 800 тысяч рублей, а также более 11 тысяч рублей в качестве судебных расходов.

Мариинец, виновный в ДТП, в суд не явился несмотря на то, что судебные повестки ему направлялись как по последнему известному месту жительства, так и по месту его регистрации.

Рассмотрев дело и оценив представленные доказательства, суд пришёл к выводу о наличии причинно-следственной связи между действиями водителя «Renault Sandero» и произошедшим дорожно-транспортным происшествием.

В итоге требования страховой компании были удовлетворены: 48-летний мариинец должен выплатить компании «Астро-Волга» сумму причинённого ущерба в размере 800 тысяч рублей, а также возместить судебные расходы компании.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников