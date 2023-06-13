В Кузбассе владельцам личных подсобных хозяйств объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства

В мае 2023 г. в адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (далее Управление) поступили информационные письма от ГБУ «Топкинская СББЖ» о несоблюдении гражданами Топкинского муниципального округа обязательных требований ветеринарного законодательства РФ, а именно отказ предоставлять сотрудникам ГБУ «Топкинская СББЖ» принадлежащих им животных для проведения обязательных противоэпизоотических, профилактических мероприятий.

На основании поступившей информации Управлением в отношении 10 граждан объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства. Установлены сроки исполнения предостережений, предложено принять исчерпывающие меры в целях обеспечения соблюдения обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации. Предостережения находятся на контроле Управления.