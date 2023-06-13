Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе владельцам личных подсобных хозяйств объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства

 В мае 2023 г. в адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (далее Управление) поступили информационные письма от ГБУ «Топкинская СББЖ» о несоблюдении гражданами Топкинского муниципального округа обязательных требований ветеринарного законодательства РФ, а именно отказ предоставлять сотрудникам ГБУ «Топкинская СББЖ» принадлежащих им животных для проведения обязательных противоэпизоотических, профилактических мероприятий. 

    На основании поступившей информации Управлением в отношении 10 граждан объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства. Установлены сроки исполнения предостережений, предложено принять исчерпывающие меры в целях обеспечения соблюдения обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации. Предостережения находятся на контроле Управления.

Общество
kuzbassnews.ru
13/06/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus