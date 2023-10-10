В Кузбассе владельцам пчел объявлены предостережения

В сентябре 2023 г. в адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (далее - Управление) поступили обращения о нарушении владельцами личных подсобных хозяйств ветеринарных правил при содержании пчел в трех муниципальных округах Кемеровской области-Кузбасса (Яйского, Тяжинского, Ижморского) .

Управлением установлено, что владельцы пчел не обеспечивают проведение противоэпизоотических мероприятий (диагностические исследования пчел на заразные болезни).

В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" гражданам объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства РФ. Установлены сроки исполнения предостережения, предложено принять исчерпывающие меры в целях обеспечения соблюдения обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации. Предостережение находится на контроле Управления.