«В Кузбассе владельцу личного подсобного хозяйства объявлено предостережение»

В мае 2023 г. в адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу поступило обращение о нарушении гражданином с. Топки Топкинского муниципального округа ветеринарных правил при содержании сельскохозяйственных животных и обращении с отходами животноводства.

Для проверки фактов, изложенных в обращении было проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия (выездное обследование), по результатам которого установлено, что минимальное расстояние от помещения для содержания свиней и мелкого рогатого скота до границ соседнего участка не соответствует требованиям «Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации», утв. приказом Минсельхозом России от 21.10.2020 №621 и «Ветеринарных правил содержания овец и коз в целях их воспроизводства, выращивания и реализации», утв. приказом Минсельхоза России от 01.11.2022 № 774. Нарушений требований выше указанных правил в части складирования и хранения навоза не установлено.

По результатам проведенного мероприятия Управлением в отношении владельца личного подсобного хозяйства объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства с установленными сроками исполнения. Предостережение находится на контроле Управления.