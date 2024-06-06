В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием трамваев

6 июня 2024 года около 07.30 час. поступило сообщение о столкновении по ш. Логовому г. Кемерово двух трамваев, в салоне которых находились пассажиры. В результате произошедшего предварительно пострадало около 70 человек, всем им оказывается медицинская помощь. Количество пострадавших может возрасти.



По данному факту в следственном управлении СК России по Кемеровской области – Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).



На место происшествия для установления обстоятельств произошедшего и проведения неотложных следственных действий выехала следственно-оперативная группа.

Фото: СУ СК по Кемеровсокй области