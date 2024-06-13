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В Кузбассе вручены госнаграды росгвардейцам-участникам спецоперации

Накануне Дня России начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу генерал-майор Юрий Кель вручил государственные награды подчинённым, отличившимся во время проведения специальной военной операции по защите мирных жителей ДНР и ЛНР.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за проявленный героизм и самоотверженность 9 росгвардейцев награждены орденом Мужества, медалями «За храбрость» II степени и «За отличие в охране общественного порядка», а также медалью «Жукова».

«Во все времена воины-сибиряки являлись примером героизма, мужества и отваги, — отметил начальник областного управления Росгвардии генерал-майор Юрий Кель. — Теперь вы достойно продолжаете традиции воинской доблести наших земляков».

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
13/06/2024
Общество
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