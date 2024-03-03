В Кузбассе вступил в силу закон о запрете продажи энергетиков детям

В Кузбассе вступил в силу региональный закон об ограничениях продажи безалкогольных тонизирующих напитков. Инициатором их введения стал губернатор Сергей Цивилев. Кроме того, с соответствующей просьбой к главе региона обращались жители в ходе прямой линии.

«Здоровье детей — приоритет нашей работы. В Послании Федеральному Собранию наш Президент Владимир Путин отметил, что в России значительно снизилось употребление алкоголя, прежде всего крепкого. Конечно, энергетики — безалкогольные напитки, но на детский организм они действуют так же негативно, как на взрослого — спиртное. Мы стремимся защитить наших детей от этого влияния, поэтому с 1 марта несовершеннолетние не смогут приобретать энергетические напитки в Кузбассе», — сказал губернатор Сергей Цивилев.

Закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков» был принят Парламентом Кузбасса в августе 2023 года.

Закон предусматривает запрет продажи энергетиков на территории региона покупателям младше 18 лет. Также в соответствии с документом недопустима реализация энергетических напитков через торговые автоматы, в образовательных и медицинских организациях.

Фото: пресс-сцентр Правительства Кузбасса