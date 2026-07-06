В Кузбассе вступил в законную силу приговор, которым местный житель признан виновным в совершении убийства

Ранее Мариинский городской суд Кемеровской области на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговорил к длительному сроку лишения свободы 40-летнего жителя посёлка Калининский Мариинского муниципального округа, признанного виновным в убийстве 35-летнего знакомого.

14 февраля 2025 года около 8 часов утра один из жителей многоквартирного дома в посёлке Калининский Мариинского муниципального округа не смог открыть внутреннюю дверь подъезда, потому что снаружи она была подпёрта чем-то массивным. Приложив усилия, мужчина приоткрыл дверь настолько, чтобы выйти в междверный тамбур, и увидел, что открытию мешал, как ему показалось, свёрнутый ковёр. Когда он присмотрелся внимательнее, то обнаружил плотно завёрнутый в одеяло труп человека. О произошедшем соседи сразу сообщили правоохранителям, которые установили криминальный характер смерти, наступившей в результате не менее трёх ударов ножа в область грудной клетки.

Подозреваемый в совершении преступления вскоре был задержан. Им оказался нигде не работающий 40-летний житель этого же подъезда, который как в ходе предварительного расследования, так и в суде вину не признал. По его версии, труп знакомого, с которым накануне распивали спиртное, он обнаружил у себя в квартире. Никому не сообщив об этом, через два дня решил в тёмное время суток вынести тело из квартиры, предварительно завернув его в одеяло и простыню и крепко завязав скотчем. Однако смог вытащить тело знакомого лишь до междверного тамбура подъезда, где и оставил.

За совершение убийства Мариинский городской суд Кемеровской области на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей назначил 40-летнему кузбассовцу наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Одновременно с этим был удовлетворён гражданский иск матери погибшего о взыскании с осуждённого компенсации морального вреда и расходов на погребение в общей сумме более 1,7 миллионов рублей.

Вскоре приговор суда был обжалован адвокатом осуждённого. В жалобе указывалось на нарушения при формировании коллегии присяжных заседателей, на эмоциональные и предвзятые высказывания государственного обвинителя перед присяжными, на чрезмерную суровость назначенного наказания, а также на иные обстоятельства. По мнению адвоката, судебный акт подлежал отмене с направлением дела на новое судебное разбирательство.

Однако судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда, рассмотрев доводы жалобы, не установила существенных нарушений, влекущих отмену судебного постановления.

Приговор был оставлен без изменения, апелляционная жалоба адвоката – без удовлетворения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд