В Кузбассе выбрали лучшего оператора машинного доения коров

В региональном этапе 29-го Всероссийского конкурса на лучшего по профессии среди операторов машинного доения участвовали представители восьми сельских округов Кузбасса. Все они — победители в своих территориях, стаж конкурсантов варьируется от 4 до 26 лет.



«Одно из ключевых условий успешного обеспечения Кузбасса качественной молочной продукцией — профессионализм работников отрасли. Конкурс способствует обмену опытом, повышению интереса к профессии. В хозяйствах региона идет рост надоев, и мы это связываем в том числе с грамотной работой животноводов. Так, по итогам прошлого года продуктивность на одну фуражную корову приблизилась к отметке в 7 тысяч килограммов, в то время как еще пять лет назад этот показатель не превышал 5 тысяч», — подчеркнул заместитель председателя Правительства Кузбасса – министр сельского хозяйства Андрей Ариткулов.



Судейская коллегия оценивала теоретические знания, последовательность и скорость разборки-сборки доильного аппарата, соблюдение гигиенических норм и техники доения коров в молокопровод.



Победителем признана Татьяна Матаева, которая трудится оператором машинного доения в СПК «Береговой» Кемеровского муниципального округа. По результатам конкурса она набрала 99,5 баллов из 100 возможных. Татьяна Павловна работает оператором машинного доения 11 лет, обслуживает 44 коровы, получая удой 9 981 кг на фуражную голову. Она уже побеждала в региональном этапе конкурса в 2023 году, после чего заняла на Всероссийском этапе 1-е место в номинации «Женщины до 45 лет со стажем работы в профессии от 8 до 14 лет». В этом году она также представит Кузбасс на Всероссийском этапе конкурса, который с 26 по 29 августа пройдет во Владимирской области.



Второе место заняла Надежда Бурковская (ИП Ераносян Ш.К., Промышленновский муниципальный округ). На третьем месте Елена Пономарева, представляющая Крапивинский муниципальный округ (ООО «Агрохолдинг «Кузбасский»). Победитель и призеры получили денежные премии и грамоты.



За прошлый год в сельскохозяйственных организациях надои молока на одну корову увеличились по сравнению c 2023 годом на 10 %, составив 6 899 кг. Надой на одну фуражную корову за 5 месяцев текущего года составляет 2 884 кг, что на 8,2 % больше прошлогоднего показателя.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса