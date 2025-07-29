В Кузбассе вынесен обвинительный приговор бывшему главе Яйского муниципального округа за злоупотребление должностными полномочиями

Ижморский районный суд постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего бывшего главы Яйского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса. Он признан виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки.

В суде установлено, что обвиняемый, занимая указанную должность в конце 2021 года от лица администрации заключил с ООО «Интеграл-Т» 17 муниципальных контрактов на приобретение 78 квартир в двух строящихся домах без должного обеспечения контрактов банковской гарантией.

Жилые помещения предназначались для детей-сирот и иных нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан. На строительство указанных домов из бюджета были выделены более 115 млн рублей. Однако в установленный контрактами срок дома не возведены, бюджетные средства похищены.

Мужчина вину в совершении преступления не признал.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил бывшему чиновнику 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также запретил ему заниматься определенными видами деятельности 2 года.

Кроме того, по иску муниципалитета суд взыскал с виновного причиненный преступлением ущерб в размере более 115 млн рублей.

Уголовное дело в отношении застройщика в настоящее время находится на рассмотрении в суде.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области