В Кузбассе вынесен обвинительный приговор за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель 4 человек

25 марта Кемеровский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 34-летнего индивидуального предпринимателя и его 45-летней супруги. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Судом установлено, что в период с сентября 2020 года по январь 2022 года осужденные на территории Кемеровского муниципального района организовали работу пансионата по уходу за пожилыми людьми и инвалидами «Золотой век» с нарушениями требований пожарной безопасности. В результате произошедшего в январе 2022 года пожара 4 пожилых постояльца учреждения погибли.

С учетом наличия в действиях виновного опасного рецидива суд назначил ему 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его супруге - 3 года лишения свободы условно.

Также суд взыскал с осужденных в пользу потерпевших компенсацию причиненного морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил. Фото: пресс-служба Прокуратуры Кемеровской области