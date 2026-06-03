В Кузбассе вынесен приговор молодому жителю Мариинска за кражу 40 тысяч рублей с банковского счёта пенсионерки

Подсудимый, воспользовавшись доверием 75-летней пенсионерки, похитил у неё все сбережения, которые та хранила на накопительном банковском счёте для облагораживания могилы супруга.

Из материалов уголовного дела следует, что в конце марта текущего года 19-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Мариинска на остановке общественного транспорта познакомился с пенсионеркой. В ходе разговора он стал жаловаться на свою тяжёлую судьбу и на то, что ему даже не на что купить еды. Женщина пожалела его, и пригласила к себе домой, чтобы накормить. Парень, после того как поел, попросил у хозяйки дома её телефон для звонка своему брату. При этом он в телефоне увидел, что у женщины на накопительном банковском счёте находится немногим более 40 тысяч рублей. Та сказала ему, что деньги она хранит для облагораживания могилы супруга. В этот момент злоумышленник решил забрать деньги себе, и в течение нескольких минут тайно перевёл всю сумму на свою банковскую карту. Через некоторое время парень ушёл, а ближе к вечеру пенсионерке стало беспокойно. Позвонив в службу поддержки клиентов банка, узнала, что денег на её счёте нет – они были переведены на другой банковский счёт несколькими часами ранее. После этого пенсионерка позвонила в полицию.

Уже на следующий день злоумышленник был задержан, сознался в совершённом преступлении и вернул все похищенные деньги потерпевшей.

Также выяснилось, что это не первое совершённое им преступление. Кражу у пенсионерки он совершил в период рассмотрения в суде его уголовного дела за кражу велосипеда и поджог дома своего бывшего одноклассника.

В судебном заседании подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном и извинился перед потерпевшей.

При назначении наказания в числе прочего было учтено, что преступление мариинец совершил не только в период имеющейся судимости, но и в период рассмотрения судом очередного уголовного дела в отношении него.

«По мнению суда, цели наказания в отношении подсудимого возможно достигнуть только в условиях изоляции его от общества», – указано судом в приговоре.

В результате с учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору Мариинский городской суд назначил подсудимому 3 года 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со статьёй 390 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации приговор вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд