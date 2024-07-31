В Кузбассе вышел первый выпуск нового патриотического проекта «Траектория подвига» о защитниках страны

В областном центре в рамках проекта Росгвардии Кузбасса, канала «Сделано в Кузбассе» и Кемеровского государственного университета «Траектория подвига» военнослужащий спецподразделения Росгвардии, участник СВО Денис М. встретился с ветераном Великой Отечественной войны Анатолием Михайловичем Тереховым. В первом выпуске участники военных конфликтов поделились своими воспоминаниями о боевом пути, утратах боевых товарищей и обсудили чувство долга перед Родиной.

Так как медиапроект направлен на сохранение и передачу памяти о подвигах наших воинов встречу герои выпуска начали с рассказа о своем служебном долге перед Отечеством. Анатолий Михайлович застал Великую Отечественную войну в раннем возрасте. Несмотря на большую семью, кузбассовец вслед за старшими братьями отправился на фронт. В составе 183-й танковой бригады Анатолий Терехов прошел около 550 километров, 450 из которых проходили в боях. Спецназовец Росгвардии Денис М. также пошел по стопам дедов и отца, пройдя срочную службу и после военной операции в Чеченской Республике решил связать свою жизнь с военной службой. За более 20 лет военнослужащий не раз был в командировках, выполняя задачи разной сложности, но всегда был верен присяге.

После воспоминаний о тяготах потерь боевых товарищей участники проекта поделились традициями, которые помогали героям сохранить моральный дух и поговорили о важности воспитания юного поколения. Офицеры отметили, что любовь к Родине начинается с малых лет, поэтому и военнослужащий Денис М., и Анатолий Михайлович передают свой опыт молодежи.

В следующих выпусках зрители познакомятся с участниками различных боевых действий, включая войны в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии и, конечно, СВО.

Фото: Росгвардия