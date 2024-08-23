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В Кузбассе взрывотехники Росгвардии обследовали подозрительную находку, найденную на огороде

В Ленинске-Кузнецком взрывотехники ОМОН «Оберег» обследовали найденный на приусадебном участке предмет, схожий с противотанковой миной.

В дежурную часть территориального управления Росгвардии по Кузбассу поступило сообщение, что на территории частного домовладения во время хозяйственных работ обнаружен предмет, конструктивно схожий с боеприпасом со следами сильной коррозии.

Прибывшие на адрес взрывотехники ОМОН «Оберег» установили, что находкой является макет учебной мины и не представляет угрозы. Для разбирательства муляж боеприпаса передан сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардейцы поблагодарили за бдительность гражданина, который обнаружил находку и принял необходимые меры предосторожности. Следует помнить, что при обнаружении подобных предметов следует сообщать в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
23/08/2024
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
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