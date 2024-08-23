В Кузбассе взрывотехники Росгвардии обследовали подозрительную находку, найденную на огороде

В Ленинске-Кузнецком взрывотехники ОМОН «Оберег» обследовали найденный на приусадебном участке предмет, схожий с противотанковой миной.

В дежурную часть территориального управления Росгвардии по Кузбассу поступило сообщение, что на территории частного домовладения во время хозяйственных работ обнаружен предмет, конструктивно схожий с боеприпасом со следами сильной коррозии.

Прибывшие на адрес взрывотехники ОМОН «Оберег» установили, что находкой является макет учебной мины и не представляет угрозы. Для разбирательства муляж боеприпаса передан сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардейцы поблагодарили за бдительность гражданина, который обнаружил находку и принял необходимые меры предосторожности. Следует помнить, что при обнаружении подобных предметов следует сообщать в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия