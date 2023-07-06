В Кузбассе юридическому лицу объявлено предостережение

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу при проверке документов, подтверждающих качество и безопасность зерна, вывозимого с территории Российской Федерации, выявлено нарушение при оформлении сопроводительного документа по идентификации зерна (СДИЗ).

При оформлении СДИЗ экспортером зерна допущено нарушение требований Правил оформления товаросопроводительного документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна, утвержденных постановлением Правительства от 09.10.2021 № 1721.

Так, ООО «Вентогрин» на отгружаемую партию ячменя на пищевые цели массой 2027,4 тонны оформило СДИЗы, указало показатели потребительских свойств партии зерна (ячмень на пищевые цели, урожай 2022 общей массой партии 2027,4 тонн) по протоколам испытаний от 08.09.2022 № 13155, № 13156 не совпадают с показателями потребительских свойств указанных ООО «Вентогрин» в ФГИС «Зерно». Сведения о потребительских свойствах - «класс», согласно протокола испытаний Обществом вообще не представлены. Согласно Перечня потребительских свойств партии зерна и (или) партии продуктов переработки зерна в целях внесения в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна, утвержденных приказом Минсельхоза России от 12.11.2021 № 756, ячмень исследуется на следующие потребительские свойства партии зерна: влажность, зерновая примесь, класс, натура, сорная примесь. Юридическому лицу, с целью дальнейшего недопущения нарушений, объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Управление Россельхознадзора напоминает всем участникам зернового рынка, что с 01 сентября 2022 года приемка, отгрузка, перевозка и реализация зерна на территории Российской Федерации, а также ввоз и вывоз должны осуществляется только при наличии сопроводительных документов по идентификации зерна (СДИЗ). Оформление СДИЗ осуществляется в ФГИС «Зерно».