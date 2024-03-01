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В Кузбассе за невнесение в ФГИС «Сатурн» информации учёта обращения пестицидов и агрохимикатов юридическому лицу объявлено предостережение

Одним из видов контрольно-надзорной деятельности отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу является надзор за соблюдением обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (наблюдение за соблюдением обязательных требований) государственным инспектором отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления установлено, что ООО «Селяна» применило пестициды без внесения информации о планируемой обработке в ФГИС «Сатурн».

Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Управление напоминает хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами о том, что в числе обязательных требований является внесение информации о запланированных применениях пестицидов и агрохимикатов в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн». Вносить записи о планируемом применении пестицидов и агрохимикатов необходимо в журнал запланированных применений в ФГИС «Сатурн» не позднее, чем за 3 дня до проведения работ.

Общество
kuzbassnews.ru
01/03/2024
Общество
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