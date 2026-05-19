В Кузбассе завершились квалификационные испытания на право ношения знака отличия спецназа Росгвардии

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу завершились квалификационные испытания на право ношения ведомственного знака отличия подразделений полиции специального назначения Росгвардии II степени.

В испытаниях приняли участие сотрудники кемеровских ОМОН «Оберег» и СОБР «Символ», а также новокузнецких ОМОН «Рубеж» и СОБР «Мустаг». Программа включала выполнение нормативов по физической и огневой подготовке. Спецназовцам предстояло пройти комплекс испытаний на силу, выносливость и скорость. Участники выполняли подтягивания, жим штанги лежа, становую тягу с весом собственного тела, а также бег на 400 метров. Помимо физических навыков росгвардейцы должны были продемонстрировать высокий уровень владения оружием, выполнив огневые упражнения из пистолета и автомата по различным мишеням на разных дистанциях с перемещением.

По итогам квалификационных испытаний 25 сотрудников со всех спецподразделений территориального управления успешно подтвердили высокий уровень профессиональной подготовки и получили право ношения ведомственного знака отличия II степени.

По словам сотрудников спецназа войск правопорядка, подобные испытания требуют не только серьезной физической подготовки, но и максимальной концентрации, дисциплины и психологической устойчивости, поскольку каждый этап направлен на проверку готовности бойца к выполнению служебно-боевых задач в различных условиях.

В дальнейшем сотрудники, успешно выполнившие нормативы на знак II степени, смогут принять участие в отборочных испытаниях на право ношения знака отличия I степени. Для сотрудников полицейского спецназа Росгвардии обладание этим знаком является высшим символом профессионального признания, сравнимым по уровню нагрузки с квалификационными испытаниями на право ношения крапового берета.

Справочно:

Геральдический знак отличия полицейского спецназа войск национальной гвардии Российской Федерации учрежден в июне 2023 года. Знак II степени представляет собой рельефное изображение дубового венка в форме щита с накладным элементом в виде раскрытых крыльев и мечом, направленным острием вниз. Поверх меча размещена лента с наименованием подразделения. Знак предназначен для ношения на берете и символизирует мужество, честь и высокий уровень профессиональной подготовки сотрудников ОМОН и СОБР.

