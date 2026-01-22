В Кузбассе завершился чемпионат Росгвардии по быстрым шахматам среди подразделений ведомства

В областном центре состоялся чемпионат по быстрым шахматам среди подразделений Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу. В интеллектуальных состязаниях приняли участие команды ОМОН «Оберег» и «Рубеж», СОБР «Мустаг» и «Символ», а также команда вневедомственной охраны и территориального управления.

Турнир прошел по швейцарской системе, что позволило участникам в условиях ограниченного времени продемонстрировать стратегическое мышление, концентрацию и умение оперативно принимать решения.

По итогам чемпионата первое место заняла команда ОМОН «Оберег». Серебряным призером стала команда вневедомственной охраны. Третье место завоевали сотрудники СОБР «Символ».

Итоги турнира подвел заместитель начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу подполковник полиции Денис С.

«Благодарю командиров подразделений за внимание к развитию личного состава. Подобные соревнования укрепляют служебное взаимодействие, дисциплину и командный дух, а также способствуют всесторонней подготовке сотрудников», – отметил он.

Победители будут представлять территориальное управления на турнире по шахматам Сибирского округа в Иркутске.

Фото: Росгвардия