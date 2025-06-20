В Кузбассе женщина после расторжения брака взыскала с бывшего супруга алименты на своё содержание

Бывший супруг, после расторжения брака оставшийся проживать в Москве, не представил доказательств своего тяжёлого материального положения.

В Кузбассе бывшая жительница Москвы, после расторжения брака переехавшая в Мариинск, обратилась в суд с требованием взыскания алиментов на своё содержание. Свои требования она мотивировала тем, что в конце 2023 года с ответчиком заключила брак. В период брачных отношений у них родилась дочь. Однако, как указывала женщина в исковом заявлении, семейная жизнь оказалась невозможной в связи с непримиримыми противоречиями между супругами, что привело к распаду семьи. Женщина с дочерью, находясь в отпуске по уходу за ребёнком, переехала в Мариинск. Вскоре она взыскала с отца ребёнка алименты на содержание дочери в размере 1/4 части доходов бывшего супруга. Однако в связи с нахождением в отпуске по уходу за ребёнком и болезнью дочери финансовых средств на проживание не хватало, несмотря на ежемесячные денежные переводы бывшего супруга в размере около 22 тысяч рублей. Поэтому она и обратилась в суд с требованием взыскания алиментов на своё содержание до достижения ребёнком возраста трёх лет в размере около 18 тысяч рублей ежемесячно.

Бывший супруг женщины вызовы в суд проигнорировал и никаких возражений относительно заявленных исковых требований суду не предоставил.

Суд указал, что в соответствии с нормами семейного законодательства супруги обязаны материально поддерживать друг друга. В случае же отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют жена в период беременности и в течение трёх лет со дня рождения общего ребёнка. При отсутствии соглашения между супругами или бывшими супругами об уплате алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, размер алиментов определяется судом исходя из их материального и семейного положения, а также других заслуживающих внимание интересов сторон в твёрдой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.

В связи с тем, что бывший супруг не представил доказательств своего тяжёлого материального положения, а также в целях соблюдения баланса интересов обеих сторон алиментных отношений, суд пришёл к выводу о частичном удовлетворении исковых требований.

С ответчика в пользу женщины взысканы алименты на её содержание в размере 2/3 величины прожиточного минимума, установленного в Кузбассе для трудоспособного населения, что составило около 12 тысяч рублей ежемесячно до достижения ребёнком возраста трёх лет.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд