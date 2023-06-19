В Кузбассе житель Чебулинского округа совершил в Мариинске кражу из ячейки камеры хранения дискаунтера «Светофор»

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, подсудимый в ходе предварительного расследования пояснял, что он перепутал камеру хранения, открыв своим ключом другую ячейку, где находились чужие вещи. Часть похищенного (нижнее бельё) он подарил на День рождения своей сожительнице.

Потерпевшая лишь в судебном заседании простила подсудимого, что повлекло за собой освобождение 20-летнего похитителя от уголовной ответственности.

Из материалов уголовного дела следует, что в начале марта подсудимый со своей сожительницей, приехав из посёлка Верх-Чебула в Мариинск, зашли в один из магазинов дискаунтера «Светофор».

У подсудимого были с собой вещи, которые он положил в ячейку для хранения. Совершив покупки, сожительница подсудимого ждала его на выходе из магазина, пока тот пошёл забирать свои вещи. Подойдя к камерам хранения, подсудимый помнил, что положил вещи в ячейку «где-то по центру», и открыл первую попавшуюся. Увидев в открытой ячейке чужой пакет с коробкой «Кофеварка» и другими вещами, он тут же решил его похитить.

Подумав, что ему повезло, он забрал с собой чужой пакет, из соседней ячейки свои вещи, после чего поспешно скрылся. На улице он вызвал такси, на котором вместе с сожительницей уехал домой. Дома он тайно посмотрел, что в пакете. Там находились кофеварка, кофемолка, мужские и женские трусы, а также три бюстгальтера. Вещи были новые с магазинными этикетками. Поэтому нижнее женское бельё он решил подарить на День рождения сожительнице (тем более размер подошёл), а остальное оставил себе.

А потерпевшая, обнаружив пропажу её вещей, обратилась с заявлением в полицию. И через несколько дней, когда к подсудимому приехали правоохранители, полоса везения у него окончилась. Всё похищенное пришлось вернуть, а заодно и объяснить сожительнице, откуда взялись вещи, подаренные ей на День рождения.

Потерпевшая в ходе предварительного расследования настаивала на привлечении обвиняемого к уголовной ответственности, но после того, как уголовное дело поступило в суд, изменила своё мнение. В связи с тем, что подсудимый возместил ей ущерб путём возврата похищенного и денежной компенсации, а также принёс свои извинения, потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением.

Подсудимый и его адвокат, а также государственный обвинитель не возражали против такого результата рассмотрения уголовного дела.

Установив наличие всех условий для прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон, Мариинский городской суд Кемеровской области освободил подсудимого от уголовной ответственности за совершённую кражу.

При этом он обязан возместить в федеральный бюджет процессуальные издержки, связанные с расходами по оплате услуг адвоката, в размере около 8 тысяч 500 рублей.

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