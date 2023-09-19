В Кузбассе житель Красноярска в апелляции добился взыскания с муниципалитета более миллиона за повреждение «BMW 730d»

Ещё в конце июля 2019 года красноярец, двигаясь на автомобиле «BMW 730d» по одному из участков дорог Мариинска в сторону моста через реку Кия, увидел выбоины и ямы. Избежать наезда на них ему не удалось, в результате чего правыми колёсами автомобиля попал в ямы, повредив автомобиль. Позже экспертиза определила стоимость восстановления автомобиля в размере более 1 млн рублей, которые красноярец и решил взыскать с юрлиц, ответственных за содержание дороги.

Ранее Мариинский городской суд Кемеровской области отказал красноярцу в удовлетворении иска. Но на днях судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда, пересмотрев дело, приняла иное решение…

Из материалов гражданского дела следует, что 29 июля 2019 года красноярец двигался на автомобиле «BMW 730d» из Кемерово в Красноярск. На одном из участков дорог Мариинска он увидел выбоины и ямы, избежать наезда на которые не удалось. Автомобиль попал в ямы, в результате чего получил повреждения. Позже в Красноярске была проведена экспертиза, которая определила стоимость восстановления повреждённого автомобиля в размере 1 млн 6 тыс. 358 рублей.

В середине 2022 года красноярец предъявил в суд исковое заявление, требуя взыскать эту сумму и судебные расходы с Мариинского территориального управления администрации Мариинского муниципального округа, а также с компании «МариинскАвтодор» и муниципального унитарного предприятия «Мариинец».

В конце февраля 2023 года красноярцу было отказано в удовлетворении требований.

Тогда из материалов дела следовало, что на момент совершения ДТП красноярец собственником автомобиля не являлся, так как в судебное заседание не был предоставлен договор купли-продажи автомобиля. Не был этот договор зарегистрирован и в органах ГИБДД. Поэтому суд решил, что основания для обращения с иском в суд у красноярца отсутствовали.

Однако решение было обжаловано. И судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда после привлечения к участию в деле администрации Мариинского муниципального округа в качестве соответчика пришла к выводу о наличии оснований для повторного рассмотрения дела по правилам суда первой инстанции.

При повторном рассмотрении дела суду был предоставлен договор купли-продажи автомобиля, а также установлено, что из приложения к процессуальному документу, вынесенному по результатам рассмотрения материалов о произошедшем ДТП, указано о том, что собственником автомобиля является истец.

«Отсутствие на дату ДТП регистрации в ГИБДД договора купли-продажи автомобиля от 18.07.2019, на основании которого истцом был приобретён автомобиль, не влечёт признание его недействительным, поскольку на основании ст.161 ГК РФ сделка между гражданами совершается в простой письменной форме и не требует государственной регистрации», – указано в апелляционном определении.

Также суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о том, что надлежащим ответчиком по делу будет администрация Мариинского муниципального округа, как правопреемник администрации Мариинского городского поселения в части осуществления дорожной деятельности на территории Мариинска в месте ДТП, произошедшего 29 июля 2019 года.

Оценив представленные доказательства и установив, что на момент ДТП на дорожном полотне имелись недостатки дорожного покрытия, не допустимые ГОСТ Р 50597-2017 и не обозначенные соответствующими дорожными знаками, судебная коллегия пришла к выводу о доказанности наличия причинно-следственной связи между бездействием администрации Мариинского муниципального округа и наступившим вредом имуществу красноярца.

В результате с администрации Мариинского муниципального округа в пользу красноярца суд определил взыскать причинённый ущерб в размере 1 млн 6 тыс. 358 рублей, а также судебные расходы в размере около 35 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников