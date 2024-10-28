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В Ленинске-Кузнецком местным жителям рассказали о преимуществах службы в Росгвардии

В Центре занятости Ленинска-Кузнецкого была организована ярмарка вакансий для местных жителей, в которой приняли участие представители кадровой службы вневедомственной охраны Росгвардии. Горожанам помогли сориентироваться по вакансиям в войсках правопорядка и предоставили информацию для дальнейшего рассмотрения возможности трудоустройства.

Представители Росгвардии подробно рассказали присутствующим о структуре Росгвардии, задачах, а также об актуальных требованиях к кандидатам для прохождения службы, в том числе в новых регионах Российской Федерации. Особое внимание было уделено возможностям и перспективам, которые открываются перед кандидатами, желающими вступить в ряды Росгвардии.

Среди предложений для соискателей на службу в новых субъектах Российской Федерации — повышенное денежное довольствие, бесплатное медицинское обслуживание, обеспечение служебным жильем или компенсация за наем жилого помещения. Также период службы в ДНР засчитывается по льготной системе (3 дня за 1 день службы), что позволяет сотрудникам получать статус «Ветерана боевых действий» и пользоваться соответствующими льготами.

Дополнительно Росгвардия предоставляет своим сотрудникам льготные путевки в санаторно-курортные учреждения, возможность обучения в высших и средних учебных заведениях войск правопорядка. Для детей сотрудников предусмотрено право поступления в учебные заведения Росгвардии на бесконкурсной основе.

Подробнее о вакансиях можно узнать на официальном сайте территориального органа по адресу 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

 

Фото: Росгвардия

Общество
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
28/10/2024
Общество
Ленинск-Кузнецкий
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