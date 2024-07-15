В Ленинске-Кузнецком по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Прокуратурой города Ленинска-Кузнецкого проведена проверка исполнения требований законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности в деятельности филиала ГПК «ПАТ» г. Ленинска-Кузнецкого.

Установлено, что главный механик филиала, используя свои служебные полномочия, ввел в заблуждение индивидуального предпринимателя, арендовавшего в указанном учреждении нежилое помещение, и убедил его оплачивать коммунальные услуги сверх стоимости, установленной договором на предоставление коммунальных услуг.

Полученные в результате обмана денежные средства на сумму более 220 тыс. рублей мужчин присвоил себе.

По данному факту материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.

Фото: пресс-служба прокуратуры области