В Ленинске-Кузнецком прокуратура мерами реагирования побудила управляющую компанию выполнить ремонт общего имущества многоквартирных домов

Прокуратурой города Ленинска-Кузнецкого проведена проверка исполнения требований жилищного-коммунального законодательства.

Установлено, что на земельных участках, отнесенных к придомовой территории многоквартирных домов, расположены детские игровые площадки. При этом содержанием площадок управляющая компания должным образом не занималась. Имелись отслоения окрасочных слоев, расслоение и гниение отдельных деревянных элементов. Дефекты игрового оборудования могли повлечь травмирование детей, причинение вреда их жизни и здоровью.

Кроме того, в подвальных помещениях указанных домов выявлены нарушения герметичности трубопроводов системы канализации (трещины, пробоины), имелось подтопление канализационными стоками.

В этой связи прокуратура города внесла директору управляющей организации представление с требованием устранить выявленные нарушения.

Благодаря принятым надзорным органом мерам произведен ремонт и покраска игровых элементов детских площадок, а также устранены нарушения герметичности трубопроводов системы канализации.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области