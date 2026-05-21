В Ленинске-Кузнецком суд огласил обвинительный приговор местному блогеру

Ленинск-Кузнецкий городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия).

Суд установил, что в январе 2026 года осужденный, находясь в общежитии, распылил в лицо и на одежду потерпевшей содержимое газового баллончика. Затем забрал из ее рук металлическую швабру и нанес ею удар в область головы и тела женщины. Все происходящее мужчина транслировал в прямом эфире сети Интернет через телефон. Причиной произошедшего стало замечание, высказанное потерпевшей в адрес осужденного в присутствии посторонних лиц.

Вину в совершенном преступлении подсудимый признал полностью, возместил женщине 100 тыс. рублей в качестве компенсации материального и морального вреда.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, в доход государства конфискован дорогостоящий смартфон, принадлежащий осужденному, который он использовал при совершении преступления.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

kuzbassnews.ru
21/05/2026
