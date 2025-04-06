В Лесной Поляне в сквере Победы на улице Лазурной прошел патриотический субботник в стиле военных лет «С любовью к Родине»
Ветераны, активисты-общественники, представители социальной сферы, образования, учреждения здравоохранения и служб жизнеобеспечения, ребята из школы №85, гимназии №42 подметали дорожки, протирали парковые диваны, снимали наледь и ворошили оставшийся снег.
Хорошее настроение создавал Леснополянский хор, исполняя песни военных лет.
Фото: пресс-служба администрации Кемерово
06/04/2025