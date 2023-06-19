В лесных насаждениях Кузбасса инспектора Россельхознадзора начали феромониторинг!

С целью обеспечения карантинного фитосанитарного благополучия и наблюдения за ранее выявленными популяциями карантинных объектов на землях лесного фонда Кузбасса в 2023 инспекторы отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу установят 400 феромонных ловушек.

Мониторинг земель лесного фонда Кузбасса с использованием феромонных ловушек, это часть общего мониторинга фитосанитарного состояния территории области. В текущем году ловушки с «ароматным» диспенсером будут развешаны в лесничествах Промышленновского, Гурьевского, Беловского, Новокузнецкого, Мариинского, Тяжинского, Ижморского, Тисульского и Яшкинского районов области. Феромонные ловушки предназначены для заманивания насекомых и мотыльков при помощи определенных запахов, характерных только для представителей данного вида. В этом сезоне запланирована установка 100 ловушек на усачей рода Monochamus и 300 ловушек сибирского и непарного шелкопрядов.

Кроме того проводиться и визуальный осмотр лесных насаждений с целью обнаружения повреждений карантинными вредителями, но применение феромонных ловушек для отслеживания насекомых-вредителей по своей эффективности многократно превосходит ручной фитомониторинг.

По завершении всего цикла обследовательских мероприятий все ловушки будут изучены в лабораторных условиях. А в случае обнаружения карантинных насекомых-вредителей будут проводиться специальные карантинные мероприятия, направленные на локализацию и уничтожение выявленных вредителей.