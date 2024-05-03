В Листвянском СДК Тяжинского округа прошел концерт «Юбилейная круговерть»

Полвека назад распахнулись двери нового здания Листвянского сельского Дома культуры. Его открытие стало большим событием для местных жителей. В программу юбилейного концерта вошли лучшие номера художественной самодеятельности.

Очень тепло встретили зрители выступления детских вокальных групп «Милашки» и «Матрешки». Вокальная группа «Вдохновение» подарила присутствующим веселые песни «На вечерке», «Пожелание». В рамках Года семьи в России прозвучал музыкальный номер в исполнении семейного дуэта Александры Юзефович и Екатерины Стукалиной. Солистка Анна Кубракова порадовала земляков проникновенным исполнением песни «Моя семья».

Бурными аплодисментами встречали и провожали зрители хореографические номера в исполнении танцевальных коллективов «Звездочки» и «Капризульки». Ольга Каплунова и Наталья Шумилова, которые начинали свой творческий путь в Листвянском сельском Доме культуры подарили присутствующим музыкальные композиции «В поле ветер колдовской» и «Сердце земли моей». Коллективы детской школы искусств № 31 под руководством Ларисы Ивановны Титовой исполнили песни «Мамино крыло» и «Родина».

Новых творческих успехов самодеятельным артистам пожелали директор Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности Любовь Евгеньевна Суханова и начальник территориального отдела управления жизнеобеспечения и территориального развития Нина Андреевна Лисовская.

В экспозициях выставки, развернутой в фойе Дома культуры были представлены творческие работы участников кружков декоративно-прикладного искусства «Самоделкин» и «Очумелые ручки».