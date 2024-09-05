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В Листвянской СШ Тяжинского округа открыли Стену Памяти в честь погибших участников СВО

Стена «Память сильнее времени» создана в честь выпускников школы Андрея Андреевича Гапеева, Георгия Александровича Письменного, Николая Владимировича Шубина и односельчанина Алексея Александровича Васильева, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.
В торжественном открытии Стены Памяти приняли участие военный комиссар Тяжинского и Тисульского округов Кемеровской области – Кузбасса Николай Николаевич Николаенко, представители общественности, администрации Тяжинского муниципального округа, родственники и близкие погибших героев, а также выпускники школы, участники СВО, находящиеся в отпуске.
К Стене Памяти возложили цветы, а родственникам героев вручили букеты.

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kuzbassnews.ru
05/09/2024
Образование
Общество
Тяжин
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