В Листвянской СШ Тяжинского округа открыли Стену Памяти в честь погибших участников СВО

Стена «Память сильнее времени» создана в честь выпускников школы Андрея Андреевича Гапеева, Георгия Александровича Письменного, Николая Владимировича Шубина и односельчанина Алексея Александровича Васильева, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

В торжественном открытии Стены Памяти приняли участие военный комиссар Тяжинского и Тисульского округов Кемеровской области – Кузбасса Николай Николаевич Николаенко, представители общественности, администрации Тяжинского муниципального округа, родственники и близкие погибших героев, а также выпускники школы, участники СВО, находящиеся в отпуске.

К Стене Памяти возложили цветы, а родственникам героев вручили букеты.