В Мариинске автобус столкнулся с грузовиком

По предварительным данным, на 16 километре автодороги «Объезд города Мариинска» при въезде на перекресток водитель маршрутного автобуса «Нефаз» не предоставил преимущество движения грузовому автомобилю, в результате чего произошло столкновение.

В дорожно-транспортном происшествии погиб пассажир автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор г. Мариинска Константин Шаклеин, организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения и соблюдения правил перевозки пассажиров общественным транспортом. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура контролирует результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Фото: пресс-служба прокуратуры области