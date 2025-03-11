В Мариинске открылась передвижная книжная выставка

В городской библиотеке имени В. А. Чивилихина выставку «Книги – ровесники Великой Победы» представили сотрудники Государственной научной библиотеки Кузбасса имени В. Д. Федорова. Первыми посетителями стали ученики средней школы № 6 и гимназии № 2. Также школьники приняли участие в патриотической игре «Дорогами победителей».

Главный библиотекарь Государственной научной библиотеки имени В. Д. Федорова Кузбасса Инна Владимировна Ульянова отметила, что книгопередвижка работает для того чтобы ближе познакомить жителей отдаленных территорий с комплексной программой «Книги выпущенные в период Великой Отечественной войны»: «Книг в общей сложности более двухсот. Они распределены по трем направлениям – «Север Кузбасса», «Центр – юг Кузбасса» и «Город Кемерово». Из этих двухсот изданий сто книг перемещаются из одного населенного пункта в другой по северу Кемеровской области.

Передвижная выставка уже побывала в Чебуле и Чебулинском округе, сейчас работает в Мысках, далее – Тяжин и Тисуль. Для большинства из нас Великая Отечественная война это определенный набор каких-то общих понятий, фраз. Все мы очень бережно относимся к этому времени. Мы помним истории своей семьи, но в целом воспринимаем этот период достаточно схематично. Представленные здесь книги как раз позволяют по-иному взглянуть на период военного лихолетья. Люди жили, работали и учились, отдавая для фронта, для Победы огромное количество сил. При этом книги, газеты, журналы укрепляли силу духа, морально поддерживали народ, сражавшийся с захватчиками».

В преддверии 80-летия Великой Победы передвижная книжная выставка стала замечательным подарком для жителей одного из старейших городов Кузбасса. С ней можно познакомиться в библиотеке по адресу: город Мариинск, улица Ленина, 37. Выставка «Книги – ровесники Великой Победы» будет экспонироваться здесь до конца марта.

Фото: Мариинская городская библиотека имени В.А. Чивилихина