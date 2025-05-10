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В Мариинске отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Праздник открылся массовым шествием Бессмертного полка по улице Ленина. Мариинцы торжественно пронесли 80-метровое полотно Георгиевской ленты.
На Холме Славы состоялся митинг «Помним. Чтим. Гордимся». Горожане почтили минутой молчания память земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В городском парке имени А. В. Суворова действовали интерактивные площадки и тематические выставки, рассказывающие о событиях минувшей войны, о подвигах мариинцев на фронте и в тылу. На сцене выступали творческие коллективы.
Гости праздника увидели образцы стрелкового оружия периода Великой Отечественной войны, фотографии и документы тех лет. Также их ждали летний кинотеатр, караоке «Песни Победы» и мастер-классе «Танец победного дня». Все желающие угостились солдатской кашей.
Команда студентов Мариинского педагогического колледжа имени императрицы Марии Александровны заняла первое место в традиционной легкоатлетической эстафете «Салют Победы!». На втором месте студенты Мариинского политехнического техникума. В городском парке прошли показательные выступления по рукопашному бою и гиревому спорту, турнир по мини-футболу.
Вечером на главной сцене городского парка состоялся праздничный концерт «Письма Победы». Со сцены звучали любимые песни военных лет в исполнении творческих коллективов и солистов. Кульминацией праздника стал красочный фейерверк.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)

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kuzbassnews.ru
10/05/2025
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Мариинск
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