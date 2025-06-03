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В Мариинске продолжает действовать автобусный экскурсионный маршрут «Улицы Героев»

Патриотический маршрут разработан экскурсоводами музея-заповедника «Мариинск исторический» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В ходе экскурсии участники узнают о героях, чьи имена увековечены в названиях улиц города Мариинска. Посещают памятники и мемориалы. Экскурсовод не только освещает факты из истории, но и делится личными историями героев. Такой подход позволяет установить эмоциональную связь между экскурсантами и теми, кто в годы военного лихолетья сражался за свободу и независимость Отечества.
Проект «Улицы Героев», посвященный подвигам земляков - участников Великой Отечественной войны, позволяет глубже понять, насколько важен вклад каждого человека в общую Победу и как события тех далеких времен продолжают влиять на современное общество.
С автобусным экскурсионным маршрутом уже познакомились более 2 тысяч учащихся общеобразовательных школ и студентов средних специальных учебных заведений профессионального образования. Маршрут будет действовать до 22 июня 2025 года.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
03/06/2025
Культура
Мариинск
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