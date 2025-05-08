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В Мариинске прошла региональная акция «Кино Победы»

На площади перед культурно-досуговым центром «Юбилейный» гости посетили интерактивные локации, посвященные героическим событиям истории Отечества.
Галерея творческих работ учащихся художественной школы «Мариинск Победе!», благотворительная выставка-продажа, экспозиция «Память. По следам земляков», патриотическая площадка «Война. Память. Победа» и интерактивно-познавательный «Штаб командующего» надолго привлекли внимание участников акции.
Концертная программа «Искусство, победившее войну» подарила зрителям незабываемые эмоции. Со сцены прозвучали песни военных лет и стихи о войне, посвященные героизму советских солдат.
Затем участники региональной акции прямо под открытым небом посмотрели легендарный художественный фильм «В бой идут одни «старики».

Фото: Культурно-досуговый центр «Юбилейный» города Мариинска

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
08/05/2025
Культура
Мариинск
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