В Мариинске состоялось массовое народное гуляние «Рождество по-купечески!»

Сотни семей пришли в городской парк имени А. В. Суворова, чтобы провести время со своими родными и близкими. Гости окунулись в атмосферу Рождества купеческой России, приняли участие в купеческих играх, забавах и мастер-классах.

Праздник начался с массового шествия «Поезд ряженых», где сказочные герои соседствовали с традиционными рождественскими персонажами. В городском парке участников праздника поприветствовали министр культуры и национальной политики Кузбасса Ольга Александровна Феофанова, глава Мариинского муниципального округа Александр Анатольевич Кривцов и настоятель Свято-Никольского собора города Мариинска отец Владимир.

На ярмарке «Рождественский базар» гости могли приобрести сувенирную продукцию, олицетворявшую дух праздника. Всем желающим организаторы гуляний предлагали бесплатно отведать традиционное рождественское лакомство – сочиво, приготовленное из крупы с курагой, орехами и медом.

Ярким событием праздника стал открытый фестиваль-конкурс народных традиций «Празднуем вместе». Кузбасские творческие коллективы исполнили народные песни в современной обработке. В числе выступавших были и участники народного самодеятельного коллектива, мужского ансамбля «ТалисMAN» Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский.

На праздничной Аллее пожеланий гости могли оценить оригинальные Рождественские елки, выполненные в различных техниках. Главными победителями фестиваля-конкурса стали представители Верх-Чебулинского культурно-досугового центра.

На сцене прошло торжественное награждение победителей муниципального конкурса на лучшее изготовление снежных фигур «ПРО.СНЕГ» и муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление «Новогодняя мозаика».

Любители зимних спортивных игр и состязаний показали себя в скиатлоне «Рождественская гонка», волейболе на снегу, Кубке по игре в снежки, а также в озорных ледовых забавах.

В финале праздника состоялся массовый обряд «Щедрование». Гости на протяжении всего праздничного дня приобретали Рождественские мешочки, наполненные пшеном, а затем, встав в хоровод, подбросили крупу вверх, пожелав всем счастья.

Праздник, собравший более 4 тысяч жителей и гостей Кузбасса, состоялся в рамках региональной новогодней кампании «Новогодний Кузбасс. Большие Сибирские каникулы».

Фото: Тяжинский ДК «Юбилейный»