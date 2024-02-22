В Мариинске состоялось открытое первенство спортивной школы по пауэрлифтингу

Соревнования посвящены Дню защитника Отечества. Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Анны Александровны Ракитской.

Ребята из Тяжинской ДЮСШ показали хорошие результаты. Юлия Павлова заняла первое место в весовой категории до 52 кг с результатом 192,5 кг.

Артем Тимошенко вышел на третье место в весовой категории до 66 кг с результатом 312,5 кг. Дмитрий Василенко завоевал «бронзу» в весовой категории до 74 кг с результатом 350 кг. Вячеслав Фоменко занял третье место в весовой категории до 83 кг с результатом 400 кг.