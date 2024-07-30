В Мариинске состоялся IV фестиваль «День сибирского купечества»

«День сибирского купечества» посвятили теме «Сибирское золото». Историческим поводом послужило 195-летие с момента открытия первых золотых приисков Сибири. Произошло это именно в Мариинске. «Золотая лихорадка» способствовала формированию купеческого сословия и сыграла важную роль в развитии сибирских городов.

На улицах старейшего города Кузбасса работали 15 тематических площадок. В городском парке имени А. В. Суворова в рамках ежегодного форума «Деловые и предприимчивые» впервые состоялся бизнес-пикник «Малый бизнес – драйвер развития территории». На площадке для представителей малого и среднего бизнеса прошла презентация успешных проектов в области туризма и гостеприимства. Также действовала стажировочная площадка «Тренды и тенденции развития малого бизнеса», состоялся практикум «От бизнес-идеи к успешной реализации». Кроме того, прошла выставка-продажа уникальных сибирских деликатесов от лучших производителей Кузбасса.

На улице Ленина состоялся променад по Большой Московской. Необыкновенное соединение истории и современности позволило воссоздать атмосферу купеческой Сибири. Также действовала туристическая площадка «Россия фестивальная», где наряду с другими локациями, расположились экспозиции военно-исторического фестиваля «Путь к Победе», посвящённого Герою Кузбасса Николаю Ивановичу Масалову (Тяжинский округ). Все желающие могли познакомиться с экспонатами музея на колесах «Прикосновение к подвигу» и фотовыставкой «Страницы памяти. 1941-1945 годы», а также принять участие в интерактивном спектакле «Жил да был Солдат».

В рамках фестиваля состоялась встреча-практикум сообщества российских аэродизайнеров. Итогом работы этого креативного бизнес-проекта стало шествие гигантских фигур из воздушных шаров. Кроме того в Мариинске прошла большая купеческая ярмарка. Состоялся открытый региональный конкурс казачьей культуры «Казачий спас», в котором приняли участие народные самодеятельные коллективы. В их числе и фольклорный ансамбль Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский.

В рамках фестиваля «День сибирского купечества» с 27 по 28 июля десять сильнейших гиревиков России из городов Кемерово, Томск, Омск, Прокопьевск, Полысаево, Белово и Сербии в течение 24 часов, независимо от погодных условий, сменяя друг друга, поднимали пудовую гирю (16 кг). В общей сложности было выполнено 31102 подъема гири. Результат зафиксировали представители Книги Рекордов России.

Также на фестивале наградили участников регионального конкурса «Купеческое наследие». Завершился праздник музыкальной битвой ди-джеев из Новосибирска и Кемерова. Гостями и участниками трехдневного фестиваля стали более 27 тысяч человек из России, Белоруссии и Сербии.