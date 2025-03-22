В Мариинске завершился фестиваль-эксперимент «Чивилихинский март»

В городской библиотеке имени В. А. Чивилихина прошел открытый областной литературный семинар «На 55-й широте». Его вели известные писатели Александр Рыжков (город Рыбинск), Илья Виноградов (город Мурманск) и член редколлегии журнала писателей России «Огни Кузбасса» Юлия Валерьевна Сычева,

Участниками встречи стали поэты из городов Кемерово, Омска, Красноярска, Новосибирска, Салаира и Мариинска. Они получили возможность задать вопросы мастерам поэтического слова и получить профессиональные рекомендации. Особое внимание в ходе встречи уделили важности изучения технических приемов и нюансов стихосложения. Ведущие также отметили наиболее удачные и интересные рифмы в произведениях начинающих авторов. Для участников семинар стал отличной площадкой для обмена опытом.

Яркое событие фестиваля – мастер-класс по живописи от члена Союза художников России Елены Витальевны Ильянковой. Участники интенсива на протяжении двух дней перенимали опыт у профессионала, а результаты работы превзошли все ожидания – получились потрясающие натюрморты.

В музее «Береста Сибири» состоялось открытие выставки «Музей Нэбу». Мастер резьбы по дереву Александр Галдаев из Анжеро-Судженска работает в жанре сюрреализма и символизма. Его работы часто наполнены глубокими смыслами, аллегориями и метафорами, что делает их интересными для изучения и интерпретации. В экспозициях выставки представлено более 100 работ.

Некоторые из них напоминают о бесконечности времени и цикличности жизни, другие же посвящены мифологическим существам и персонажам народных сказаний. В экспозициях выставки мирно соседствуют Домовой, Кощей Бессмертный, Баба Яга и многие другие. На гостей неизгладимое впечатление произвели работы в человеческий рост – «Сварог» и трон «Чур». На троне можно было даже посидеть и при желании сфотографироваться.

В рамках фестиваля-эксперимента подведены итоги первого муниципального конкурса изобразительного искусства «Серебряные рельсы». Это событие объединило более 80 юных художников и 29 педагогов. Фестиваль «Чивилихинский март» предоставляет возможность каждому делиться своим творчеством с большой аудиторией, а конкурс «Серебряные рельсы» служит платформой для поддержки талантливых детей и молодежи.

В городской библиотеке имени В. А. Чивилихина состоялся творческий вечер. Гостей ждали литературная палитра «О времени, о книгах, о себе» и квиз «Слово за слово». В интеллектуальном состязании померились силами четыре команды – «Пингвины на льдине», «Бред пятерых», «Зачатки разума» и «Кислород». Участники отвечали на вопросы из различных областей литературы. Вопросы касались известных произведений, экранизаций, цитат и авторов. Особенно интересным получился раунд, посвященный Владимиру Чивилихину, ведь его творчество стало неотъемлемой частью творческой встречи.

Фото: Чивилихинский март (ВКонтакте)