В Мариинском округе проходит неделя культуры, посвященная Дню работника культуры

В библиотеке имени Владимира Чивилихина города Мариинска состоялся семинар-практикум по информационной деятельности учреждений культуры. Специалисты информационно-методического центра провели для культработников семинар по информационному сопровождению и фото/видеосъемке мероприятий.

После информационной части, участников семинара ждал увлекательный квиз, в ходе которого специалисты показали свои знания в сфере культуры и зарядились позитивом.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)