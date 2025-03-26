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В Мариинском округе состоялся III открытый фестиваль «Куклы выходят на сцену – 2025»

Фестиваль приурочен к Всемирному дню кукольника и прошел в рамках фестиваля «День Cибирского купечества». Участники выступили в номинациях «Театральная миниатюра», «Художественное слово», «Вокал», «Театр моды» и «Кукольное творчество».
На малой театральной сцене Сусловского Дома культуры свое творчество представили коллективы художественной самодеятельности, воспитанники детских садов, учащиеся школ и ребята из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Юные артисты покорили жюри своими талантами и получили заслуженные награды. Затем участники открытого фестиваля поделились впечатлениями за чайным столом.

Фото: Сусловский Дом культуры

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
26/03/2025
Культура
Мариинск

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