Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В марте под контролем Управления Россельхознадзора экспортировано более 12 тыс. м3 лесоматериалов из Кузбасса

В марте 2024 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрено 12,2 тыс. м3 и 326,3 тонны  лесоматериала подготовленного для экспорта из Кузбасса, что почти вдвое выше объема лесоматериалов, экспортированного в аналогичном периоде предыдущего года.

Основной импортер лесоматериалов Китайская Народная Республика —  10579,7 м3и 206,4 тонны. Также пиломатериал вывозился в Республики: Таджикистан — 1026,5 м3, Вьетнам 585 м3, Азербайджан  – 119,88 т, Казахстан -9,9 м3.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт инспекторами Управления Россельхознадзора отобраны пробы лесопродукции для установления карантинного фитосанитарного состояния. Пробы исследованы в аккредитованной в области карантина растений лаборатории (Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдан 312 фитосанитарный сертификата.

Общество
kuzbassnews.ru
09/04/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus