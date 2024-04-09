В марте 2024 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрено 12,2 тыс. м3 и 326,3 тонны лесоматериала подготовленного для экспорта из Кузбасса, что почти вдвое выше объема лесоматериалов, экспортированного в аналогичном периоде предыдущего года.

Основной импортер лесоматериалов Китайская Народная Республика — 10579,7 м3и 206,4 тонны. Также пиломатериал вывозился в Республики: Таджикистан — 1026,5 м3, Вьетнам 585 м3, Азербайджан – 119,88 т, Казахстан -9,9 м3.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт инспекторами Управления Россельхознадзора отобраны пробы лесопродукции для установления карантинного фитосанитарного состояния. Пробы исследованы в аккредитованной в области карантина растений лаборатории (Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдан 312 фитосанитарный сертификата.