В местах заготовки леса в границах Гурьевского муниципального округа Кузбасса выявлен карантинный вредитель – большой черный еловый усач

5 августа 2024 года в ходе мониторинга карантинного фитосанитарного состояния Кемеровской области-Кузбасса специалисты Россельхознадзора выявили в местах заготовки леса карантинного вредного организма – большого черного елового усача (Monochamus urussovii (Fischer), включенного в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Совета Евразийской Экономической Комиссии № 158 от 30.11.2016г.

6 августа 2024 года в целях недопущения распространения данного вредителя леса, в том числе в другие регионы Российской Федерации, и ликвидации очага введен карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона по карантинному объекту — большому черному еловому усачу на территории Гурьевского муниципального округа в границах урочища Гавриловского, Гавриловского участкового лесничества, Гурьевского лесничества и земель поселений города Гурьевск на общей площади 1 680 га.

Владельцам, пользователям и арендаторам лесных угодий, хозяйствующим субъектам, осуществляющим переработку, хранение, перевозку и реализацию лесоматериалов из пород деревьев Ель (Picea), пихта (Abies), лиственница (Larix), сосна (Pinus), береза (Betula), клен (Acer), вяз (Ulmus), липа (Tilia) и осина (Populus tremula), в карантинной фитосанитарной зоне запрещается:

— вывоз лесоматериалов из деревьев хвойных и лиственных пород, зараженных карантинным объектам — большой черный еловый усач (Monochamus urussovi);

— захламление порубочными остатками и отходами лесопиления лесосек, складов и производственных площадок в течение безморозного периода.

Перемещение подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны в пределах Российской Федерации производится по карантинным сертификатам, за пределы Российской Федерации — по фитосанитарным сертификатам, выдаваемым Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора, на основании экспертного заключения аккредитованной лаборатории о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.

Контакты специалистов отдела государственного фитосанитарного надзора в Кемеровской области: телефон (3842) 36-15-80, е-mail: [email protected], адрес: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б.