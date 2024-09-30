В местах заготовки леса в границах Прокопьевского муниципального округа Кузбасса выявлен карантинный вредитель – малый черный еловый усач

17 сентября 2024 года в ходе мониторинга карантинного фитосанитарного состояния Кемеровской области-Кузбасса специалисты Россельхознадзора выявили в местах заготовки леса карантинного вредного организма – малого черного елового усача (Monochamus sutor Linnaeus), включенного в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Совета Евразийской Экономической Комиссии № 158 от 30.11.2016г.

18 сентября 2024 года в целях недопущения распространения данного вредителя леса, в том числе в другие регионы Российской Федерации, и ликвидации очага введен карантинный фитосанитарный режим и установлена карантинная фитосанитарная зона по карантинному объекту — малому черному еловому усачу на территории Прокопьевского муниципального округа в границах урочища Чумышское, Михайловского участкового лесничества, Прокопьевского лесничества на общей площади 40 га.

Владельцам, пользователям и арендаторам лесных угодий, хозяйствующим субъектам, осуществляющим переработку, хранение, перевозку и реализацию лесоматериалов из пород деревьев Ель (Picea), пихта (Abies), лиственница (Larix), сосна (Pinus), береза (Betula), клен (Acer), вяз (Ulmus), липа (Tilia) и осина (Populus tremula), в карантинной фитосанитарной зоне запрещается: — вывоз лесоматериалов из деревьев хвойных и лиственных пород, зараженных карантинным объектам — малый черный еловый усач (Monochamus sutor Linnaeus); — захламление порубочными остатками и отходами лесопиления лесосек, складов и производственных площадок в течение безморозного периода.

Перемещение подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны в пределах Российской Федерации производится по карантинным сертификатам, за пределы Российской Федерации — по фитосанитарным сертификатам, выдаваемым Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора, на основании экспертного заключения аккредитованной лаборатории о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.

Контакты специалистов отдела государственного фитосанитарного надзора в Кемеровской области: телефон (3842) 36-15-80, е-mail: [email protected], адрес: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б.