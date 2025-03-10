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В Международный женский день в Кузбассе родились 37 малышей

21 мальчик и 16 девочек появились на свет в Кузбассе 8 Марта. Больше всего новорожденных в Кемерове — 18 малышей (8 мальчиков и 10 девочек). Среди маленьких кемеровчан, появившихся на свет в праздничный день, одна двойня (мальчики).

В Новокузнецке родились 11 мальчиков и 4 девочки. В Киселевске — две девочки, в Прокопьевске и Мысках — по одному мальчику.

В рамках традиционной кузбасской акции «Родился ребенок» семьи, в которых произошло пополнение, получат по 10 тысяч рублей и памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой».

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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10/03/2025
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