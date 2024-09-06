В Междуреченске перед судом предстанет врач-офтальмолог за совершение мошенничества

Прокуратурой г. Междуреченска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении врача-офтальмолога. Он обвиняется в совершении 16 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, обвиняемый, занимая указанную должность в одном из медицинских учреждений Междуреченского городского округа, в период с августа 2022 года по декабрь 2023 года совершил хищение денежных средств девяти своих пациентов. Мужчина выполнял гражданам хирургические операции за денежное вознаграждение. Вместе с тем данные манипуляции входили в перечень услуг, предоставляемых в рамках обязательного медицинского страхования.

Таким образом, врач похитил более 350 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Помимо этого он получил от семи пациентов около 240 тыс. рублей, пообещав им выполнение хирургических операций с использованием компонентов иностранного производства, которые не выполнил.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция инкриминируемой обвиняемому статьи предусматривает максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба прокуратуры области