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В музее изобразительных искусств Кузбасса открылась выставка, посвященная 80-летию Великой Победы

Здесь представлены работы победителей конкурса детского художественного творчества с международным участием «Дороги войны – дороги Победы». Выставка открыта в рамках областного фестиваля, организованного Губернаторским культурным центром «Юные дарования Кузбасса».
В конкурсе, приняли участие 177 юных художников из 25 территорий. В числе победителей – ученицы детской художественной школы № 10 города Мариинска Евгения ️Гончаренко и Яна Храмкова (преподаватель Людмила Викентьевна Торопова), София Соснина (преподаватель Елизавета Сергеевна Басова) и Ксения Шульгина (преподаватель Мария Данииловна Самойлова).
Выставка продлится до 30 апреля, после чего работы отправятся в города трудовой доблести: Новокузнецк, Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)

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kuzbassnews.ru
05/04/2025
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