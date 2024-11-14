В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» выставка «Винни Пух и все-все-все»

18 ноября 2024 года, в 12:00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) состоится открытие выставки «Винни Пух и все-все-все» из частной коллекции А.Н. Иващенко и МБ ДОУ «Детский сад № 244». Дата открытия выставки выбрана неслучайно, ведь 19 ноября отмечается День плюшевого мишки в России.

В экспозицию вошли образцы детских мягких игрушек, изготовленных в советскую эпоху на предприятиях отечественного производства.

Жизнь и профессия Алены Николаевны Иващенко связана с миром детства: она работает воспитателем в одном из детских садов г. Новокузнецка.

Идея создать коллекцию игрушек родилась у Алены Николаевны в 2018 году, а её начало положили собственные игрушки и игрушки брата, сохранённые бабушкой. Желание показать и рассказать о своих детских игрушках воспитанникам и их родителям оформилось в небольшую выставку в помещении детского сада № 244.

На сегодняшний день коллекция А.Н. Иващенко насчитывает более 1000 экземпляров. За долгое время ее отдельные части экспонировались на площадках города, а в «Кузнецкой крепости» такая выставка игрушек проводится уже не впервые.

Экспозицию составят мягкие игрушки советской эпохи, охватывающей период от 1950-х до начала 1990-х. Посетители увидят образцы мягких игрушек, а «гвоздем выставки» станет всеми известный плюшевый мишка. Наверное, у каждого советского ребенка был медвежонок. Мишки были разными по размерам, их делали сначала плюшевыми, а позже – из искусственного меха. Большинство мишек умели «рычать». «Косолапые» персонажи из сказок и мультфильмов, Олимпийский мишка, зайцы, собачки, обезьяны, в общем, все-все-все представлены на выставке, чтобы дарить приятные воспоминания и позитивные эмоции.

Выставка будет работать в Обер-офицерском доме до января 2025 года.

Вход на открытие выставки – свободный. В остальное время – согласно прейскуранту. Билет на выставку дает право посещения всех экспозиций в Обер-офицерском доме.

Фото: Кузнецкая крепость