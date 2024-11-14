В Новокузнецке 18-летний мариинец, бросая бутылки с балкона, повредил чужой автомобиль на сумму более 150 тысяч рублей

Находясь в гостях у новокузнечанина, молодой мариинец в состоянии алкогольного опьянения бросал с балкона бутылки, повредив автомобиль «ToyotaCorollaFielder». В тот же день он написал владельцу автомобиля расписку, которой обязался выплатить 25 тысяч рублей за разбитое стекло автомобиля. Однако позже от возмещения вреда отказался, в связи с чем владельцу повреждённого автомобиля пришлось обращаться в полицию, а затем и в суд…

Свои исковые требования новокузнечанин мотивировал тем, что ещё в августе 2023 года его автомобиль «Toyota Corolla Fielder» был повреждён бутылками, которые кто-то выбрасывал с балкона дома, у которого стоял автомобиль. Хозяин автомобиля обратился в полицию и выяснилось, что бутылки бросал 18-летний житель Мариинского округа, гостивший в Новокузнецке. Сразу после произошедшего молодой человек написал владельцу повреждённого авто расписку, которой обязался через несколько дней возместить ущерб за разбитое стекло автомобиля в размере 25 тысяч рублей. Однако позже в ходе проведения органами внутренних дел доследственной проверки мариинец возмещать ущерб отказался, утверждая, что бутылки не бросал, а расписку написал в целях отвести подозрения от своего друга. В ходе продолжительных разбирательств органами внутренних дел было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

В итоге владелец повреждённого автомобиля провёл в экспертном учреждении независимую оценку причинённого в результате инцидента ущерба, размер которого был установлен экспертами в общей сумме около 155 тысяч рублей. Не дождавшись ответа на претензию с требованием возмещения ущерба, направленную на домашний адрес причинителя вреда, новокузнечанину пришлось обращаться в суд.

В судебное заседание мариинец не явился, но представил в суд просьбу о рассмотрении дела без его участия, согласившись с заявленными исковыми требованиями.

При этом в результате рассмотрения дела доводы владельца повреждённого автомобиля подтвердились всей совокупностью представленных доказательств.

Решением Мариинского городского суда Кемеровской области с молодого человека, повредившего автомобиль, в пользу новокузнечанина взыскано около 165 тысяч рублей, в сумму которых вошли как стоимость причинённого ущерба, так и судебные расходы, понесённые истцом при рассмотрении дела.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд