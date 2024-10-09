В Новокузнецке чествовали победителей стипендиальной программы

200 талантливых и активных студентов из более чем 50 высших и средних специальных учебных заведений России будут получать повышенную стипендию. Они стали участниками специальной стипендиальной программы РУСАЛа и Эн+.

В Новокузнецке право на стипендию получили студентка второго курса «Кузнецкого металлургического техникума», будущий машинист крана Ксения Шубина, и студенты первого курса магистратуры СибГИУ Никита Дида и Кирилл Беляев. Все трое прошли сложный конкурсный отбор и доказали, что они - лучшие. Ребята не только отлично учатся, но и активно занимаются научно-исследовательской деятельностью.

«Победа в этой программе – важный успех для меня. Приятно, что мои успехи в обучении и научной деятельности были замечены и оценены!», – поделился студент СибГИУ Кирилл Беляев.

Стипендиальная программа РУСАЛа и Эн+ действует с 2021 года и охватывает более 20 городов в девяти регионах России от Балтийского моря до озера Байкал: Красноярский край, Иркутская, Волгоградская, Кемеровская, Нижегородская, Свердловская, Ивановская и Ленинградская области, а также республика Хакасия.

Со старта программы стипендиатами стали более 600 лучших студентов по различным специальностям в области энергетики, металлургии, горного дела, а также социально значимых направлений – медицины и педагогики. Все победители имеют научные достижения, победы в студенческих олимпиадах и творческих конкурсах, ведут общественную или волонтерскую работу.

Размер стипендии по программе зависит от того, какое образование получает студент (высшее или среднее) и от курса, на котором он учится. Для студентов вузов максимальный размер стипендии составляет 25 тысяч рублей, ссузов - 15 тысяч рублей.

В программе участвуют уже 57 вузов и ссузов, в том числе ведущие университеты страны и крупнейшие научные центры Сибири, в том числе и Сибирский государственный индустриальный университет.

«Олег Владимирович Дерипаска всегда уделял большое внимание развитию и образованию. Поэтому закономерно, что мы решили поддерживать самых талантливых ребят, помогать им качественно и полноценно учиться. Очень надеемся, что они придут работать к нам. Потому что наша компания работает в основном в Сибири, и хочется, чтобы ребята оставались там, где они родились и учились, чтобы они приносили пользу своей стране и родному региону», - отметила заместитель генерального директора РУСАЛ и Эн+ по работе с персоналом Наталья Альбрехт.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа