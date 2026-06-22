В Новокузнецке мотопатруль проверил соблюдение ПДД мотоциклистами

Около сотни правонарушений выявили сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка в минувшие выходные во время проведения целенаправленных рейдовых мероприятий по профилактике нарушений на мотоциклах.

Мотопатруль, экипажи на патрульных автомобилях и скрытое наблюдение – дополнительные наряды работали во всех районах города. В составе экипажей были инспекторы ПДН, а также присоединились представители официальных городских мотоклубов в качестве добровольных народных дружинников. Работали в Орджоникидзевском, Куйбышевском, Кузнецком и Новоильинском района города – там, откуда поступает наиболее количество жалоб на водителей мототехники.

Среди нарушителей были и несовершеннолетние водители мототехники, которые, не имея прав, выехали на дороги общего пользования. На место вызывали законных представителей, которые получили штраф в 30 000 рублей за то, что разрешили своим детям кататься на мотоциклах.

Штраф получил и инструктор, который, не имея водительского удостоверения категории «А», обучал вождению мотоцикла несовершеннолетнего. Родители, которые доверили своего сына этому «учителю», сильно удивились такому факту, однако признались, что были уверены – катаются только на мототрассе.

Во всех случаях мотоциклы поместили на специализированную стоянку. Кроме того, каждый родитель получил повестку на Комиссию по делам несовершеннолетних.

Рейдовые мероприятия по пресечению нарушений среди водителей мототехники будут продолжены до конца мотосезона.

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области.